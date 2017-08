'Ik wilde alleen maar waarschuwen voor die giftige eieren'

Quote We worden belachelijk gemaakt en uitgescholden Cees Nieuwkerk Hij is duidelijk aangeslagen door de aandacht van diverse media en de vervelende reacties daarop van de buitenwereld. ,,Je wilt niet weten wat mensen allemaal roepen over mij en mijn familie. We worden belachelijk gemaakt en uitgescholden”, aldus Nieuwkerk.

Nadat de Bredanaar maandag reageerde op een artikel van RTL nieuws over giftige eieren was het hek van de dam. Nieuwkerk: ,,Ze zochten mensen die giftige eieren in de koelkast hadden. Nou ik dus en ik dacht: ik vertel mijn verhaal als waarschuwing. De volgende dag stonden ze op de stoep met een cameraploeg. Ik vond het ook echt vervelend dat de NVWA er al een week van op de hoogte was zonder het te melden aan consumenten. Ik ben toch zeker niet de enige die meerdere eieren heeft gegeten de afgelopen week?”

Mooie anekdotes

Nieuwkerk volgde een speciaal eierdieet en had al zeker dertig gifeieren achter de kiezen. Gevolg van het persoonlijke verhaal was dat diverse regionale en landelijke media binnen enkele uren ook aanbelden. Iedereen wilde quotes van de goedlachse man die niet verlegen zit om mooie anekdotes. ,,Ik heb er niet over nagedacht dat ze vervolgens alles zouden verdraaien en uitvergroten. Zo heb ik geen lever- en nieraandoeningen. Ik slik medicijnen die bijwerkingen kunnen hebben hierop. Daarom word ik in de gaten gehouden.”

De vroege avond bracht nog meer mediaspektakel. ,,Ik ben door diverse televisiezenders als RTL, Jiskefet en SBS6 gebeld. Of ik naar de studio wilde komen. Ondertussen waren we er helemaal klaar mee. Ik heb iedereen afgewimpeld. Maar ze bleven bellen. Dat ze me zouden ophalen. Toen ik ook daar niet op inging, belde zelfs een bekende presentator mij persoonlijk op. Het moest niet gekker worden. Maar ik bleef afzijdig. Al hadden ze een Rolls Royce gestuurd!”

Quote Net een Jehovagetuige die aanbood me bij te staan. En dit alles begon met een ei Cees Nieuwkerk

Als Nieuwkerk de dag erop de berichten op internet leest, schrikt hij weer. ,,Het houdt maar niet op. Zelfs andere familieleden zijn nu de dupe. De ene opmerking na de andere wordt online gegooid. Mensen bellen continu aan. Net een Jehovagetuige die aanbood me bij te staan. En dit alles begon met een ei.”