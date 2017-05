Inbrekers slaan op de vlucht voor heldhaftige stier

Een of meer inbrekers dachten in de nacht van maandag op dinsdag met een gestolen bos koperen kabels via een weiland in Baak (onder Zutphen) te vluchten. Ze zagen echter een grote, blonde stier over het hoofd, blijkt uit navraag bij de betreffende boer.