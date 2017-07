'IS wil aanslag plegen tijdens EK Vrouwenvoetbal'

Het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) kent het bericht. ,,We nemen het serieus en onderzoeken hoe we het moeten duiden", aldus woordvoerder Lodewijk Hekking. ,,In zijn algemeenheid, om mensen gerust te stellen, is het goed om te weten dat bij dit soort evenementen altijd een dreigingsinschatting wordt gemaakt. Mocht er een dreiging zijn, dan worden er extra maatregelen genomen. Zichtbaar of onzichtbaar. Denk aan de extra controles na een melding bij het grootschalige dance-event Sensation in de Arena of Schiphol."



Opvallend dat nu juist de oproep wordt gedaan voor deze wedstrijd, waar tot nu toe weinig belangstelling voor was. Organisator UEFA Women's EURO 2017 (Weuro) laat desgevraagd weten dat er 4500 kaarten verkocht zijn. In een uitverkocht stadion Galgenwaard, zoals bij de Oranje-wedstrijden, passen 23.000 mensen. ,,We staan in nauw contact met het NCTV. Veiligheidsexperts onderzoeken de oproep. Wij laten ons door hen adviseren", aldus een woordvoerder van Weuro.