Jan, Jans en de kinderen op kinderpostzegels

Onderzoeksraad: Defensie liet veiligheid versloffen bij dodelijk ongeval Ossendrecht

11:24 OSSENDRECHT - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft harde kritiek op Defensie na het dodelijke ongeval in Ossendrecht bij een schietoefening vorig jaar. De leiding is niet op een professionele manier omgegaan met de veiligheid van het personeel. De raad maakt zich zelfs zorgen in hoeverre het ongeluk kenmerkend is voor de veiligheidscultuur binnen de hele organisatie.