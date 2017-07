Jehova's genootschap is 'paradijs voor pedofielen'

Marokkaanse Nederlanders bang voor escalatie Rif-conflict

20 juli Marokkaanse Nederlanders die hun roots en familie in het Marokkaanse Rif-gebied hebben, zijn bang dat het conflict in deze regio verder uit de hand loopt. Mogelijk lopen ook Nederlanders in het gebied risico's als ze tijdens de vakantieperiode hun familie in het gebied bezoeken. Voor vandaag is een grote vredesmars gepland in de Marokkaanse hoofdstad Rabat.