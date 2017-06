Jorn (18) met summa cum laude naar topuniversiteit in Londen

Jorn wordt meteen in beslag genomen door zijn klasgenoot Siemen Schokker. Hij is net als de andere klasgenoten enorm blij voor Jorn. ,,Hij heeft het supergoed gedaan. Petje af wat hij gepresteerd heeft!" spreekt Siemen lovend.



Teamleider Jo Smit leeft mee met zijn summa cum laude leerling uit Schalkhaar. Wiens glimlach bijna groter is dan die van Jorn zelf. ,,Jorn is de eerste leerling die in mijn carrière hier op Het Vlier het hoogste summa cum laude is afgestudeerd. Grandioos!"