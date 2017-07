Josephine (23) raakte zwaargewond bij scooterongeluk in Azië

VideoNietsvermoedend sprong de 23-jarige Josephine Rees uit Alkmaar afgelopen mei in Cambodja bij haar vriend achterop de scooter. Ze heeft aan den lijve ondervonden wat de risico's daarvan kunnen zijn. ,,Mijn bovenbeen was volledig gebroken en mijn voortanden zijn er allemaal uitgeklapt.''

Josephine zat in de nacht van vrijdag op zaterdag 13 mei achterop de scooter toen uit het niets keihard een taxi van rechts kwam. ,,Mijn vriend probeerde nog uit te wijken, maar dat was niet meer mogelijk. Door de klap brak mijn bovenbeen volledig en had ik een open botbreuk aan mijn onderbeen.''

Ze vloog door de lucht en werd op de weg gesmakt. ,,Zo is alles in mijn gezicht opengegaan, mijn voortanden zijn er allemaal uitgeklapt, mijn neus is gebroken en mijn lip was kapot. De enige reden dat wij het overleefd hebben, is dat we een valhelm gelukkig droegen." De taxi reed door.

Vijf bloedtransfusies, een week lang aan de zuurstof en twee weken op de intensive care volgden.

Azië

Volgens alarmcentrale Eurocross en brancheorganisatie Bovag is Rees lang niet de enige Nederlandse reiziger die de laatste maanden ernstig gewond raakte door een ongeluk op de scooter. De alarmcentrale benadrukt dat het vooral raak is in Azië. Vanwege de ernst van de ongevallen ziet Eurocross zich steeds vaker genoodzaakt om de patiënten liggend te repatriëren.

In eerste instantie werd Rees per ambulance naar een lokaal Cambodjaans ziekenhuis gebracht. ,,Maar dat was zo slecht en vies dat mijn vrienden aan het ambulancepersoneel hebben gevraagd om mij over te plaatsen naar een beter ziekenhuis. Dat wilden ze alleen doen als er 270 dollar werd betaald, dus die hebben ze omgekocht.''

Volledig scherm Josephine Rees in het ziekenhuis in Bangkok, Thailand. © RV

Morfine

Pas zes uur later in het Royal Phnom Penh Hospital in de hoofdstad ontving ze betere medische zorg. ,,Al die tijd had ik een open botbreuk en ik kreeg ik niets, geen morfine.'' Daarna werd ze liggend per privévliegtuig van Cambodja naar Thailand verplaatst. ,,Ze hebben daar echt mijn leven gered.''

Rees, die in september had willen beginnen aan een master International Development Studies in Utrecht, woont vanwege haar haar herstel weer tijdelijk bij haar ouders in Alkmaar. Waarschijnlijk duurt haar totale revalidatie ongeveer een jaar.

Bezoek zonder helm