Justitie eist 19 jaar cel tegen man die ex-vrouw doodde

Akkoord over cao jeugdzorg: meer loon, minder werkdruk

15:58 Werkgevers en werknemers in de jeugdzorg zijn het vandaag eens geworden over een nieuwe cao. Het akkoord regelt de arbeidsvoorwaarden voor 30.000 werknemers. Naast loonsverhogingen en een verhoging van de vakantietoeslag zijn er ook afspraken gemaakt over vermindering van de werkdruk.