Justitie maakt criminelen bijna half miljard afhandig

Nee hoor, het Nederlands verdwijnt niet

Een gemiddelde puber zou het kunnen zeggen. Een zin als: 'Oh My God, die chick zit continu haar appjes te checken terwijl ze fu*cing Netflix zit te streamen'. Een afgrijselijke zin voor de Nederlandse taal, want de helft van de woorden is afkomstig uit het Engels. Maar, we hoeven niet bang te zijn. Het gaat namelijk hartstikke goed met de Nederlandse taal. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer de Taalunie.