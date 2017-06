Justitie vraagt om langere hechtenis verdachte in zaak-Savannah

Video Boze bewoners camping Fort Oranje halen verhaal in gemeentehuis

12:17 Een groepje boze bewoners van de beruchte camping Fort Oranje is vanochtend verhaal gaan halen in het gemeentehuis in het Brabantse Zundert. Ze zijn woedend omdat ze deze ochtend te horen kregen dat de camping per 3 juli al gaat sluiten. Eigenaar Cees Engel besloot dat hij het gevecht met de overheid beu is.