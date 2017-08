'Kankerverwekkend' talkpoeder: kan het nog veilig op de babybilletjes?

417 miljoen dollar. Dat astronomische bedrag kende een Amerikaanse jury toe aan de 62-jarige Eva Echeverria uit Californië. De vrouw klaagde het bedrijf Johnson & Johson aan omdat het onvoldoende zou waarschuwen voor de negatieve effecten van talkpoeder bij vaginaal gebruik. Volgens haar advocaat moedigde Johnson & Johnson het gebruik van babypoeder aan, hoewel er aanwijzingen waren dat het kanker kan veroorzaken bij vrouwen.

Geïrriteerde billetjes

Dat roept de vraag op of we de rode, geïrriteerde babybilletjes nog ermee in blijven kunnen poederen. De Nederlandse Cosmetica Vereniging is stellig. ,,Als het gevaarlijk is mag het niet op de Europese markt gebracht worden, dus het is niet gevaarlijk'', aldus woordvoerder Marjolein van Oostrum. ,,In talkpoeder mag alleen talk gebruikt worden in de meest zuivere vorm. Het mag niet kankerverwekkend zijn.'' Dat beaamt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij monde van woordvoerder Tjitte Mastenbroek: ,,In de natuurlijke vorm van talkpoeder kan asbest zitten'', voegt hij toe. ,,Maar fabrikanten moeten ervoor zorgen dat er in talkpoeder geen asbest zit.''

Maar hoe kan het dan dat de Amerikaanse farmareus keer op keer gigantische claims aan hun broek krijgt? De ernstig zieke Lois Slemp - eveneens 62 jaar - kreeg in mei ook al 110 miljoen dollar toegewezen. En de nabestaanden van de op 62-jarige leeftijd overleden Jacqueline Fox kregen 72 miljoen dollar schadevergoeding toebedeeld. De vrouw gooide sinds haar tienerjaren bijna elke dag babypoeder op haar onderbroek.

,,Mogelijk speelt het een rol speelt dat er een jury zit'', oppert Van Oostrum. Maar de Nederlandse Cosmetica Vereniging benadrukt dat het gebruik van talkpoeder in de VS ook wezenlijk verschilt van de Europese toepassing. ,,Het is ons opgevallen dat het gebruik heel anders is daar. Die vrouwen zijn allemaal wat ouder en het schijnt echt dat ze echt hele onderbroeken vol talkpoeder deden. Dat is in Europa niet het gebruik.''

Dus hier kunnen we met een gerust hart talkpoeder blijven strooien? ,,Bij normaal gebruik mag het de gezondheid van de mens niet schaden. Als je talkpoeder in de meest zuivere vorm gebruikt, is er niets aan de hand dan kun je het zonder zorgen gebruiken, óók op de babybilletjes.''

Ook volgens Tjitte Mastenbroek van de NVWA 'is de wetgeving duidelijk'. Dus we kunnen gewoon babypoeder blijven strooien over de billetjes? Hij lacht. ,,Volgens mij kan dat ja. We hebben geen aanleiding om aan te nemen dat er met de producten hier iets mis is. Wij hebben nog nooit onderzoek gedaan naar talkpoeder daar zien we ook geen reden toe.''

