Kans op vervolging en veroordeling Geert Wilders klein

De kans dat PVV-leider Geert Wilders in Nederland wordt veroordeeld voor uitlatingen die hij over de islam deed in Oostenrijk, is klein. Dat stelt hoogleraar strafrecht Theo de Roos. Vermoedelijk worden zijn uitspraken hier niet als strafbaar beoordeeld. Het Openbaar Ministerie in Den Haag bekijkt op dit moment of er überhaupt vervolging wordt ingesteld.

Wilders zei twee jaar geleden tijdens een speech in Wenen onder meer dat de islam een ‘ideologie van oorlog en haat’ is. De PVV-leider zei ook: ,,De islam roept mensen op terroristen te zijn, de Koran laat daar geen twijfel over bestaan.’’ Een moslimorganisatie uit Wenen deed aangifte tegen Wilders, maar het Openbaar Ministerie in Oostenrijk schoof de zaak onlangs door naar Nederland.

Discriminatie

Om in Nederland veroordeeld te worden voor opruiing of discriminatie moeten de uitspraken gericht zijn op een persoon of een groep. De woorden van Wilders richten zich echter op de religie zelf. Dergelijke uitspraken vallen onder het recht op vrije meningsuiting.

De zaak doet sterken denken aan de eerste rechtszaak tegen Geert Wilders in 2011. Toen sprak de PVV-voorman over de 'fascistische islam'. De rechtbank oordeelde toen dat een dergelijke uitspraak niet strafbaar is omdat hij zich slechts had uitgelaten over de islam en niet over de belijders van deze religie. In dat geval gaat het recht op vrije meningsuiting voor.

Hoogleraar strafrecht Theo de Roos denkt niet dat Wilders voor deze uitspraken veroordeeld zal worden. ,,De uitspraken van Wilders in Oostenrijk zijn gericht op de islam en de Koran in het algemeen. Het gaat dus om instituties, niet om een bepaalde bevolkingsgroep die wordt gediscrimineerd", zo laat hij vandaag aan RTL Nieuws weten.