Kattenoppas: stressvrije vakantie voor de poes

Als Natascha Vlieland de sleutel in de voordeur steekt, wordt ze direct begroet met gemiauw. De kat waar ze vandaag bij op bezoek gaat, houdt wel van wat aandacht en is blij dat de kattenoppas langskomt nu haar bazen op vakantie zijn. ,,Het is elke keer weer anders'', vertelt Vlieland die al 10 jaar een kattenoppasservice heeft. ,,De ene keer word ik compleet genegeerd en laat een poes zich pas na een paar dagen zien. De andere keer vinden ze het heerlijk om even aangehaald te worden.''



Vlieland is fulltime kattenknuffelaar. Niet vreemd voor een dochter van een kattengedragsdeskundige. Haar bedrijf heeft inmiddels zes oppassers in dienst. ,,Mijn moeder merkte jaren geleden al dat katten het fijner vinden om thuis te blijven tijdens de vakanties. Poezen zijn complexe dieren. Die houden vooral van hun huis en tolereren de aanwezigheid van mensen.'' Als de Amsterdamse langskomt, maakt ze de kattenbak schoon, geeft de viervoeter te eten en een vers bakje water en geeft in het voorbijgaan ook de planten wat te drinken. ,,Medicijnen toedienen is ook geen probleem. Ik ben opgeleid tot dierenartsassistente.''



Vlieland is lang niet meer de enige. De kattenoppas is in opkomst, merkt ook Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming. Door het hele land zijn kattenoppasservices te vinden. De gemiddelde prijs is tussen de 9 tot 15 euro per bezoek. Voor extra's (vuilnis buiten zetten, de tuin sproeien) moet vaak een paar euro meer worden betaald. Veel mensen doen het part-time en zijn simpelweg enorme dierenliefhebbers. Maar degene die het langer doen, hebben vaak een gespecialiseerde opleiding achter de rug.



Die opmars is niet vreemd, denkt Nagtegaal. Het past bij de zorg voor katten. ,,Voor honden is een andere plek vaak niet zo'n punt. Die missen vooral hun baasje. Maar katten zijn honkvast. Die zijn blij dat ze op hun eigen plek zijn en malen er niet om dat iemand anders hen eten geeft.'' Poezen die van kitten af aan gewend zijn om tijdens de vakantieperiode naar een pension te verkassen, hebben vaak weinig problemen. ,,Maar als ze het niet gewend zijn, kunnen ze een paar dagen na thuiskomst helemaal in de war zijn.''