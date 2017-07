Kiiking: schommelen, maar dan extreem

Bij attractiecentrum Ayers Rock in Zoetermeer kunnen durfals deze vakantie de sport ­kiiking beoefenen. Deze sport komt uit Estland en wordt op een speciale schommel uitgevoerd. Doel is dat de beoefenaars, met de voeten vast, een volledig rondje maken. Voor wie hoogtevrees heeft, best nog een hele uitdaging.