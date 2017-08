Kind (4) zwaargewond door vallend kunstwerk

BNNVARA zendt omstreden Jesse Klaver-docu toch niet uit

11:51 BNNVARA zendt de documentaire Jesse over GroenLinks-leider Jesse Klaver toch niet uit. Dat maakte de omroep vanochtend bekend. De film was omstreden, omdat de maker een jaar lang in dienst was bij GroenLinks. Critici noemden de documentaire een propagandafilm. GroenLinks reageert verbolgen.