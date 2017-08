'Klaus Ross gewoon aan het werk tijdens onderzoek dode vrouw (43) uit Wijk en Aalburg'

WIJK EN AALBURG - De omstreden natuurdokter Klaus Ross mag gewoon doorbehandelen, ondanks de rechtszaak en het onderzoek dat naar hem loopt in verband met de dood van drie patiënten in zijn praktijk, onder wie een vrouw van 43 uit Wijk en Aalburg.

Dat meldt altans het Duitse tijdschrift Stern. Volgens het nieuwsmedium wordt Ross door het ministerie van Volksgezondheid nog steeds als potentieel gevaar gezien, maar wordt daar door de Duitse overheid nauwelijks iets mee gedaan.

Zo zou Ross volgens Stern in een andere praktijk aan het werk zijn geweest, terwijl het onderzoek naar hem al in volle gang was.

Alternatieve geneesmiddelen

In de Heilpraktiker van Ross in het Duitse Bracht, net over de grens bij Venlo, behandelt de natuurdokter kankerpatiënten met alternatieve geneesmiddelen.

Drie patiënten van Ross, waaronder een man en een vrouw uit Nederland, overleden vorig jaar juli na een bezoek aan de kliniek. Volgens getuigen was het misgegaan nadat de dokter de experimentele glucoseblokker 3BP had toegediend.

Dood door schuld

Het Duitse Openbaar Ministerie in Krefeld verdenkt de alternatieve behandelaar van dood door schuld. Om dat te bewijzen, moet de relatie tussen het toedienen van 3BP en de plotselinge dood van de patiënten worden aangetoond.

De uitkomst van dat onderzoek wordt steeds uitgesteld, omdat er weinig bekend is over het experimentele middel 3BP. Pas na de resultaten van het onderzoek kan justitie Ross strafrechtelijk vervolgen.

Ontspringt de dans

Forensisch patholoog Frank van de Goot is al vanaf het begin sceptisch over het Duitse onderzoek. ,,Ten eerste heb je te maken met kankerpatiënten die door hun ziekte elk moment kunnen overlijden. Ten tweede is 3BP een experimenteel middel waar niemand echt iets vanaf weet. De één zegt dat het niks doet, de volgende dat het heel gevaarlijk is en weer een ander heeft geen idee'', zei Van de Goot eerder tegen het BD.