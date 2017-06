KLM laat piloten zomerverlof inleveren wegens drukte

Dat KLM over te weinig piloten beschikt voor de zomervluchten heeft de luchtvaartmaatschappij aan zichzelf te wijten, verklaart VNV-woordvoerder Joost van Doesburg tegenover de Volkskrant. De luchtvaartmaatschappij heeft volgens hem te lang getreuzeld met het aannemen van nieuwe piloten. ,,En nu hopen ze dat wij het oplossen." De omgekeerde wereld, vinden de piloten. ,,Wij hebben een cao met daarin heldere afspraken over inzet bij drukte."

'Noodmaatregelen'

De aangekondigde maatregelen zijn niet per se in strijd met de cao maar gelden wel als noodmaatregelen, zegt Van Doesburg. ,,Voor het vierde jaar op rij worden trucs toegepast die fors in het nadeel van de piloten uitvallen." Volgens de VNV-woordvoerder staan er genoeg piloten te trappelen om de cockpit in te mogen maar is het aannemen van nieuwe piloten niet goedkoop - vermoedelijk de reden waarom KLM daar zo lang mogelijk mee wacht.