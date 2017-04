Kluivert klaagt Van Gogh-dief toch niet aan voor smaad

Voormalig topvoetballer Patrick Kluivert ziet af van een aanklacht wegens smaad of laster tegen de inbreker die in 2002 twee Van Gogh-schilderijen stal. Dat zegt zijn raadsman Gerard Spong vandaag tegen Quote. Over de reden wil hij niets zeggen.

Vier weken geleden kondigde Kluivert aan stappen te nemen tegen de Van Gogh-rover Octave Durham, alias Okkie. De man beweerde in maart in een documentaire van Brandpunt dat hij na de roof ondergedoken zat bij Kluivert in Barcelona.

Kluivert ontkende dat volgens Spong ten stelligste. Hij had de schilderijenrover 'nooit of te nimmer ergens onderdak verleend'. Hij zou evenmin bij Kluivert in huis zijn geweest.

Vincent Verweij, de man achter de Brandpunt-special over Durham, is niet verbaasd over het handelen van Spong, zegt hij tegen Quote. ,,Het was blufpoker van Spong. Dat wist ik meteen al. Maar strafrechtelijke termen als smaad en laster doen het goed in de media. Het is een stoer pr-praatje, met de bedoeling de imagoschade te beperken.''

Vriend