KNMI waarschuwt voor onstuimige dinsdag met onweer en windstoten

Gevonden lichaam is van vermiste Savannah (14)

9:37 Het lichaam dat zondagochtend werd gevonden bij de Kronkels in Bunschoten is van de vermiste Savannah (14), zo is door de politie bevestigd. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Op de facebookpagina van haar moeder stromen de condoleances binnen. De burgemeester van Bunschoten vraagt in een videoboodschap aan ouders en jonge mensen in zijn gemeente om extra alert te zijn.