Koenders praat in India over ontvoerde Insiya

Bizar: 2 eeneiige tweelingen in één kapperszaak

12:25 Wie Hairstudio Double in Goes binnenstapt, krijgt waarschijnlijk de neiging om toch eerst maar even langs de opticien te gaan. Maar het plotselinge dubbelzien is niet aan de ogen van de klanten te wijten. Bij de kapsalon aan de Schuttershof lopen namelijk twee eeneiige tweelingen rond: eigenaresses Celise en Lindsay de Nijs en medewerksters Kim en Jody van Akkeren.