Komende twee dagen regent het zoveel als normaal in twee weken

Een regengebied bereikt vandaag ons land en dan kan het tot en met morgenmiddag flink gaan regenen. Plaatselijk valt zelfs de hoeveelheid regen die in juli in ruim twee weken tijd valt. Volgens Weerplaza kan er vanaf vanavond tot en met morgenmiddag in totaal plaatselijk 50 millimeter vallen. Meteoroloog Wilfred Janssen: ,,Dat zijn vijf grote emmers water per vierkante meter, ruim 2000 badkuipen op één voetbalveld of 70 zwembaden voor in de tuin op één voetbalveld. Best veel dus!”

Vanavond bereikt vanuit het zuidwesten een regengebied ons land. Vannacht, maar vooral morgen, trekt het regengebied van west naar oost over het land. Morgen in de loop van de middag wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog, pas tegen de avond ook in het oosten.

In een smalle strook van west naar oost over het land zijn neerslaghoeveelheden van 30 tot 40 millimeter mogelijk. Lokaal kan er 50 millimeter in ongeveer 18 uur worden afgetapt uit de regenmeters, zeer lokaal misschien nog wel meer. ,,Waar precies de meeste neerslag gaat vallen, is lastig te zeggen. Regionaal kunnen de verschillen vrij groot zijn. Het lijkt erop dat het Rivierengebied of het noorden van Zeeland en Brabant de meeste regen krijgen”, aldus Janssen.

Normaal valt er in juli gemiddeld over het land zo'n 85 millimeter. Janssen: ,,Dat betekent dat vanaf vanavond tot morgen in de loop van de middag regionaal meer dan de helft van de normale maandsom kan vallen! Deze neerslagsom valt in juli dus grofweg in ruim twee weken tijd.”

Drukke ochtendspits

Ook tijdens de spits kan het morgenochtend behoorlijk regenen. Dit kan ervoor zorgen dat de ochtendspits ondanks de vakantieperiode behoorlijk druk kan verlopen. Janssen: ,,Voor automobilisten is het aan te raden rustiger te rijden dan normaal, want aquaplaning kan bij een flinke neerslagintensiteit een gevaar vormen. Tijdens de avondspits is het droog, dus die zal waarschijnlijk niet drukker zijn dan normaal.”

Dat er lokaal 50 millimeter in krap een dag kan vallen, is niet bijzonder. Bij een neerslagsom van 50 millimeter op één dag op een officieel weerstation van het KNMI is er sprake van een dag met zware regen. Jaarlijks komen er ongeveer 6 van deze dagen voor. ,,Tegenwoordig ligt het normale aantal dagen met zware regen een stukje hoger en zal in de toekomst alleen maar vaker gebeuren. Wanneer er 10 millimeter of meer op één dag valt, wordt er gesproken van een natte dag. Elk jaar komen er gemiddeld 22 van deze natte dagen voor. Op veel plaatsen is het morgen dus een natte dag, plaatselijk een dag met zware regen”, aldus Janssen.

De weerman blijft positief: ,,Uiteindelijk wordt het vanzelf een keer droog en gaat de zon schijnen. In het westen van het land gebeurt dat waarschijnlijk morgenmiddag al, het oosten moet waarschijnlijk tot donderdag op de eerste zonnestralen wachten. Donderdag verloopt vrijwel droog en wisselend bewolkt. Met 18 tot 21 graden is het een stuk aangenamer dan de 16 tot 18 graden morgen.”