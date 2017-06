Komt er een verplichte bedenktijd bij aanschaf van huisdieren?

Ivens schrijft namens 36 gemeenten over onder meer deze wetsvoorstellen een brief aan de Tweede Kamer om op deze manier het landelijk dierenwelzijn te verbeteren. Zo wijst hij op het feit dat zelfs bouwmarkten huisdieren verkopen. ,,Mensen gaan daar met een kind naartoe voor een nieuwe tuintafel, maar komen naar buiten met een konijn. Deze impulsaankopen willen we tegengaan, want de dieren zijn het slachtoffer en de gemeenten en asielen draaien ervoor op als de dieren gedumpt worden."



Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om het dier terug te brengen. Volgens Ivens is er te weinig aandacht voor problemen bij socialisatie van dieren. Het kan immers altijd gebeuren dat een nieuw huisdier niet kan aarden met andere beesten of dat er geen match is met het baasje. Wanneer eigenaren de mogelijkheid hebben om het dier terug te brengen, wordt de kans dat het dier in het asiel of op straat terecht komt kleiner.