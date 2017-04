Kort geding om verboden Eritrese conferentie, plannen voor nieuw protest

UPDATEDe conferentie van een Eritese jongerenorganisatie, die gisteren werd verboden door de burgemeester van Veldhoven, is vandaag toch gewoon van start te gegaan. De organisatie heeft een kort geding aangespannen tegen het verbod, dat dient vanmiddag om 14.00 u. Ook zijn er inmiddels plannen voor een nieuwe demonstratie.

Gisteren werd de conferentie van de YPFDJ, de jongerenorganisatie van de enige toegestane politieke partij in Eritrea, verboden door de burgemeester van Veldhoven. Dat gebeurde nadat er voor de toegang van het conferentieoord relletjes uitbraken. Er werd gedemonstreerd door tegenstanders van het regime in Eritrea.

T-shirts

Veldhoven verbood de bijeenkomst daarna vanwege gevaar voor de openbare orde. Er zouden signalen zijn dat er vandaag en zaterdag nog meer mensen zouden komen demonstreren. Mogelijk tot wel 2000 personen, meldt radio-programma Argos.

Demonstranten waren er vanochtend nog niet, maar ondanks het verbod op de conferentie verschenen er op social media echter wel foto's en filmpjes van een zaal vol congresgangers. Ze poseren in oranje t-shirts met '13th YPFDJ-conferentie Holland'. Op online geplaatste video's lijken enkele tientallen mensen aanwezig.

De organisatie van de conferentie blijkt vrijdag ochtend vroeg een kort geding aangespannen te hebben tegen de beslissing van de gemeente. Ondertussen is ze alvast begonnen met de bijeenkomst. Het kort geding dient om 14.00 uur vrijdagmiddag.

Volledig scherm Beelden van de Eritrese conferentie in Veldhoven. © @twitter De gemeente Veldhoven stelt in een verklaring 'dat de conferentie nu nog steeds verboden is'. ,,We zoeken met de organisatie en het conferentieoord naar werkbare oplossingen voor de situatie van de op dit moment aanwezige gasten."

Politie

Bij conferentie-oord Koningshof was vanochtend sowieso politie aanwezig. ,,Enkele eenheden en ME, uit voorzorg. Maar de situatie was rustig vanochtend", aldus een politie-woordvoerder.

De 128 demonstranten die gisteren werden opgepakt, waren vanochtend allemaal weer vrij, bevestigt de politie. Dat zijn er meer dan de oorspronkelijk gemelde vijftig.

Nieuw protest

De organisator van het protest van donderdag, Kubrom Hosabay, denkt inmiddels na over een nieuwe demonstratie. Hij wil dat doen omdat de conferentie nu toch begonnen is. Hosabay is een voormalige vice-minister van financiën van Eritrea. In 2009 vluchtte hij naar Nederland.

De bijeenkomst zorgde eerder deze week voor politieke commotie in Den Haag omdat dit weekend de tweede man van het Eritrese regime, Yemane Gebreab, zou komen spreken. Het kabinet bestempelde zijn komst als 'ongemakkelijk', maar kon zijn bezoek niet verbieden.