Kort geding tegen staat om gezonde lucht

Volgens de milieuorganisatie doet de staat te weinig aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, waardoor de gezondheid van burgers ‘ernstige schade’ oploopt. Luchtvervuiling kan leiden tot bronchitis, astma, hart- en vaatziekten en longkanker. Campagneleider Anne Knol van Milieudefensie: ,,In Nederland gaan we gemiddeld dertien maanden eerder dood door de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide die we inademen. Elke dag dat wij de vieze lucht moeten inademen is er een te veel.''

In augustus vorig jaar spande Milieudefensie, samen met actieve bewoners, al een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat. Omdat die zaak na maanden nog niet was ingepland, besloot de milieubeschermingorganisatie tot een crowdfundingsactie om een spoedprocedure te kunnen betalen. Binnen vijf dagen was het benodigde geld binnen: 9.500 euro, gedoneerd door 467 mensen. Knol: ,,Het is absoluut noodzakelijk dat de rechter nu snel een uitspraak doet, langer wachten is onverantwoord.''

130 km/u terugdraaien

Concreet eist Milieudefensie dat de rechter de staat opdraagt om de overtredingen binnen een half jaar te stoppen. De eis is nu dat de staat zo spoedig mogelijk en in elk geval in de loop van 2018 zorgt dat overal blijvend wordt voldaan aan de Europese normen uit de luchtkwaliteitswet. Milieudefensie hoopt dat de rechter vervuilende kabinetsbesluiten, zoals de snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur, terugdraait. Knol: ,,Dit beleid laat zien dat de overheid lak heeft aan het recht op gezondheid.''

In februari dit jaar noemde de Europese Commissie de luchtvervuiling in Nederland ‘zorgwekkend’. Rotterdam, Den Haag en Amsterdam staan in de top 12 van de meest vervuilde stedelijke gebieden van Europa. Uit een meetcampagne van Milieudefensie blijkt dat Nederland in 2015 op 11 van 58 plekken in het land de Europese normen voor stikstofdioxide overschreed.

Milieudefensie hoopt het succes te kopiëren dat Urgenda in 2015 boekte in een rechtszaak tegen de staat. Die milieuorganisatie eiste dat het kabinet meer maatregelen zou nemen om klimaatverandering tegen te gaan. De rechter gaf Urgenda gelijk. De staat is in beroep gegaan tegen die uitspraak.

Volledig scherm Wim Voermans Wim Voermans hoogleraar Leiden Grote vraag is hoeveel kans Milieudefensie maakt tegen de staat? Bij de spoedprocedure tijdens het kort geding in augustus komt waarschijnlijk vooral de Europese luchtkwaliteitswet aan bod. In november zal de rechter zich ook buigen over de vraag of mensenrechten worden geschonden door vieze lucht. Daarover zijn hoogleraren het nog niet over eens. Geert-Jan Knoops, als hoogleraar en advocaat gespecialiseerd in mensenrechten, verwacht veel van de uitspraak in de Urgenda-zaak. ,,Op grond van deze redenering kunnen burgers ook een juridisch beroep doen op bijvoorbeeld Europese regelgeving inzake luchtverontreiniging'', stelt Knoops. In de toekomst zal er volgens hem een nieuw fundamenteel recht gaan ontstaan: 'het recht op bescherming van de planeet aarde'.