Kort geding tussen Leen Bakker en beddenkopers

NVWA 'niet overvallen' door kritiek

13:58 De inspectiedienst NVWA voelt zich niet overvallen door de golf van kritiek op het optreden van de toezichthouder over de eierenkwestie van de afgelopen dagen. ,,In de ogen van heel veel groepen met verschillende belangen doe je het al snel niet goed. Wat voor de één te ver gaat, gaat voor de ander niet ver genoeg. Dat is het lot van de toezichthouder'', zegt een woordvoerster van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit.