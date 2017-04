Koude en wisselvallige Koningsdag op komst

Vorig jaar was het de koudste Koningsdag sinds 1985. Toen werd het in De Bilt 10,7 graden. De koudste editie ooit is die van 1970 met een maximumtemperatuur van 8,6 graden. Toen was de zon de hele dag niet te zien.



Volgens Weerplaza zullen donderdagochtend in het hele land buien vallen, die gepaard kunnen gaan met hagel en een klap onweer. Tussen de buien zal de zon zich wel laten zien, aldus het weerbureau. Koningsnacht wordt koud. De minima komen zeker landinwaarts dicht bij het vriespunt uit, verspreid zelfs iets eronder, voorspelt Weerplaza.



In Tilburg, waar Willem-Alexander en Máxima en hun kinderen Koningsdag vieren, kan het ook gaan regenen, maar laat de zon zich ook zien.