'Kwaliteit basisonderwijs wankelt'

Dat stelt onafhankelijk instituut SEO na onderzoek. Er is te weinig geld om ieder kind op het eigen niveau lesgeven, digitale leermiddelen aanschaffen, hun leraren bijscholen, meer gymlessen bieden, zittenblijven voorkomen. Sectororganisatie PO Raad bevestigt de bevindingen. ,,Basisscholen hebben geen vlees meer op de botten. Als ze aan alle vragen zouden voldoen, zouden ze rode cijfers schrijven'', reageert Rinda den Besten, voorzitter van de PO Raad. Basisscholen krijgen er steeds meer taken bij en ook ouders stellen hun eisen. Uit de doorrekening blijkt echter dat het onmogelijk is om aan al die vragen te voldoen. Het staat bijvoorbeeld hoog op de wensenlijst om kinderen hun talenten te laten benutten. Digitale leermiddelen kunnen daarbij helpen. Maar als basisscholen iPads willen aanschaffen, moeten ze geld uit het potje voor personeel halen.

Geef meer

SEO Economisch Onderzoek rekende op verzoek van de PO Raad de financiën van drie gemiddelde schoolbesturen door en voerde gesprekken met veertien besturen. De onderzoekers stellen dat de 300 miljoen die het kabinet structureel extra heeft uitgetrokken, niet genoeg zijn om alle nieuwe taken uit te voeren. Hun advies: vraag minder of geef meer.

Ook de PO Raad ziet dat er nu actie moet komen. Het Nederlandse onderwijs is op de internationale PISA-lijst uit de top 10 verdwenen en gezakt naar een zeventiende plek. Den Besten: ,,Accepteren we dat ons onderwijs achteruit gaat of investeren we in onze kinderen?''