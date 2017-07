Lange vakantie maakt niet gelukkig

Of we gelukkig worden van een vakantie heeft te maken met hoe we ons die herinneren. En daarvoor is de lengte van de reis niet belangrijk, stelt Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. We onthouden namelijk unieke momenten. Een week langer niksen is dus verspilde tijd, aldus de onderzoeker. Daarbij is het belangrijk om ervoor te zorgen dat vooral het einde van je vakantie leuk is. Die herinner je je later beter dan het begin.