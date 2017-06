Leidse studente vindt slaperige vreemdeling in bed

'Vermoorde Romy was de perfecte dochter en vriendin'

3 juni Het meisje dat gisteren dood is gevonden in Achterveld is de 14-jarige Romy Nieuwburg. 'Een raar iemand die iedereen aan het lachen maakt', schreef ze over zichzelf. En dat is geen woord gelogen, zeggen vrienden en bekenden die kapot zijn van verdriet.