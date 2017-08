Lekker spetteren en spelen in bad

Gelukkig wil Sara zelf ook liever in bad. Lekker spetteren en spelen met haar eendjes. Ik geniet van haar vrolijke gegil, maar stiekem zie ik ook altijd een beetje op tegen het badderen. Het is een zware klus die in je eentje nauwelijks haalbaar is.



Lange tijd zaten we op onze knieën voor het bad. Omdat we haar geen seconde kunnen loslaten, hingen we onhandig over de rand. De één om haar vast te houden. De ander om haar te wassen. We kregen een bad op wieltjes, zodat we minder hoefden te bukken. Maar het bleef onhandig en dus staat het bad op wieltjes al maanden ongebruikt in de slaapkamer.



We vonden een badstoeltje dat wel verlichting bracht. Sara kan daarin zelfstandig zitten en dus kunnen we haar nu wassen, maar de vraag is hoe lang dit nog werkt. De gemeente is al twee keer komen kijken en de verwachting is dat we op termijn op de begane grond een nieuwe, aangepaste badkamer nodig hebben. Tot die tijd is het een beetje behelpen.



Gelukkig heeft Sara zelf veel plezier in bad en het liefst ga ik samen met haar. Ook nu ligt ze gezellig te spetteren op mijn borst. Het washandje en zeep zijn binnen handbereik, Emine is in de buurt om te assisteren als het toch nodig is. Een aangepaste badkamer zou zeker helpen.



Nog meer hoop ik dat ze ooit zelfstandig kan staan. Maar nu ze mij zo gelukkig aankijkt, wens ik zachtjes het écht onmogelijke: dat ze altijd zo klein blijft en dat ze nog jaren precies op mijn borst past als ze in bad gaat.