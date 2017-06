Leraren zijn het zat en leggen een uur hun werk neer

Het is de basisschoolleraren menens. En dat willen ze politiek Den Haag duidelijk maken. De docenten verdienen tot twintig procent minder dan leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Terwijl ze kampen met hoge werkdruk en er steeds taken bij krijgen. De komende jaren dreigt mede daardoor een fors lerarentekort.

Quote We willen het ouders niet lastig maken, maar dit gaat juist hen en hun kinderen aan Jan van de Ven, woordvoerder PO in Actie Nu al zijn er ongeveer 900 leerkrachten te weinig. Pabo-studenten draaien op sommige plekken klassen voordat ze hun diploma halen. Bij zieke leraren moeten kinderen noodgedwongen thuisblijven, omdat er niet genoeg vervangers zijn.

Omdat de basisschoolleraren twintig procent minder verdienen dan hun collega’s op middelbare scholen, geven ze op 27 juni twintig procent minder les. De deuren van de scholen gaan een uur later open. Van de Ven: ,,Het is niet zo dat we het ouders lastig willen maken, maar we willen laten zien dat dit ook juist hen en hun kinderen aangaat. Het is een soort waarschuwingsschot dat er nú iets moet gebeuren. Niks doen is geen optie. We zijn ook heel serieus over vervolgacties.’’ Eerder kondigden de leerkrachten al aan dat ze hun werk na de zomervakantie een week lang neerleggen als er niets gebeurt.

Steun

Hoeveel scholen aan de actie meedoen, is nog niet duidelijk. PO in Actie heeft dit protest pas vanavond aangekondigd. Toch verwacht de actiegroep heel veel steun. De PO Raad (vertegenwoordiger van schoolbesturen), Algemene Vereniging Schoolleiders (vakbond voor schoolleiders), Algemene Onderwijsbond (lerarenvakbond), CNV Onderwijs (lerarenvakbond) en FvOv (vakbond voor vakleerkrachten) roepen allemaal hun leden op mee te doen met het protest.



De problematiek raakt de hele samenleving, stelt lerarenactiegroep PO in Actie. ,,Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs,’’ aldus woordvoerder Jan van de Ven. Nadat de club de afgelopen maanden ruim 41.000 leerkrachten op de been kreeg en de problematiek op de politieke agenda zette, richt ze nu de pijlen op de ouders van de leerlingen.

De website PO Front is online gegaan. Daarop staat een petitie, waarin leerkrachten pleiten voor meer salaris en minder werkdruk, en steun vragen van ouders. ,,Het is nu niet aantrekkelijk om docent te worden. Den Haag moet echt met geld over de brug komen om mensen te interesseren voor dit ons prachtige vak. Kinderen verdienen de beste leraren,’’ stelt Van de Ven.

Sophie Hilbrand

Volledig scherm Presentatrice Sophie Hilbrand heeft zich opgeworpen als ambassadeur van PO in Actie. © Michel Schnater De steun van presentatrice Sophie Hilbrand hebben ze vast. Zij heeft twee kinderen op de basisschool en werpt zich op als ambassadrice van PO in Actie. ,,Dit gaat uiteindelijk over wat er van onze kinderen terechtkomt. Dat is ook voor ouders belangrijk,’’ betoogt ze. Want deze discussie gaat niet alleen over een te laag salaris. Het gaat juist over volle klassen en de aandacht die leerkrachten voor de kinderen hebben. Hilbrand: ,,Het leven is vaak al zo hectisch buiten school. Zorg op de scholen voor rust. Dat lukt niet met gestreste leraren.’’



Tijdens de opnames van het BNN-programma Sophie in de mentale kreukels ging Hilbrand op onderzoek naar het fenomeen burn-out. Bij die zoektocht stuitte ze regelmatig op overspannen leraren. ,,Het is zo slecht geregeld voor die groep. Ze hebben altijd handen te weinig. We moeten het onderwijs zo belangrijk mogelijk maken,’’ stelt de presentatrice.



Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) geeft tot nu toe echter weinig sjoege. Tijdens een Kamerdebat haalde hij de woede op zijn hals door te betogen dat het werken met pubers op middelbare scholen zwaarder is dan met kleine kinderen op de basisschool.

Handtekeningen

Quote Dit gaat uiteindelijk over wat er van onze kinderen terechtkomt Presentatrice Sophie Hilbrand PO in Actie wil de handtekeningen daarom aan premier Rutte aanbieden. Van de Ven: ,,We zijn klaar met Dekker (staatssecretaris van Onderwijs – red.). Door alle handtekeningen aan Rutte te overhandigen, laten we ook zien dat dit een groot, maatschappelijk probleem is dat niet kan wachten.’’ De actiegroep, maar ook alle vakbonden, roepen scholen op een leraar en ouder op de 27ste naar Den Haag te sturen om de verzamelde krabbels te overhandigen.