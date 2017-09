Lichaam Joey Hoffmann terug in Haaksbergen

Uitvaartcentrum Startman uit Haaksbergen schoot de familie Hoffmann te hulp bij de repatriëring van de in Turkije overleden Joey. Hij had geen reisverzekering die repatriëring vergoedt en de familie kon de terugkeer van het lichaam niet zelf betalen.



,,We kunnen het niet over ons hart verkrijgen om de familie in dit trieste geval aan hun lot over te laten. We hebben zelf kinderen en je denkt je in: wat als ons zoiets was overkomen…'', zei het echtpaar eerder.



Het lichaam van de Haaksbergenaar Joey Hoffmann werd twee weken geleden in de omgeving van Silifke in Turkije gevonden. Hij was daarvoor vijf weken vermist. Er is onderzoek gedaan op het stoffelijk overschot. De Turkse politie gaat uit van een natuurlijke dood, maar de feitelijke doodsoorzaak staat nog niet definitief vast. Het autopsierapport is mogelijk over een maand klaar. Het lichaam is al wel aan de familie vrijgegeven.