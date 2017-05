Limburgse 'seksdeurwaarder' aangehouden

Buschauffeur helpt bij supersnelle bevalling

17:21 Een vrouw is gisteravond in een Arriva-bus in Breda bevallen van een gezond zoontje, dankzij de hulp van buschauffeur Frans Videler en omstanders. Een onbeschrijfelijke ervaring voor de Bredase buschauffeur. ,,Zoiets maak je niet elke dag mee.''