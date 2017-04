Lintjesregen '17: bekijk hier de gelukkigen in jouw gemeente

Er zijn zes soorten lintjes, die traditiegetrouw worden opgespeld door de burgemeester in het gemeentehuis. Uitdaging is elk jaar weer: zorg ervoor dat de uitverkorene op tijd in het gemeentehuis is, zonder dat hij of zij weet waarvoor. Vrienden en familieleden gooien soms alles in de strijd om toekomstige lintjesdragers naar het gemeentehuis te lokken: nephuwelijken, afspraken met ambtenaren of rijbewijzen die per direct verlengd moeten worden, zijn niet uitzonderlijk.



Om ellende te voorkomen kiezen sommige burgemeesters er daarom voor om de lintjes bij de mensen thuis op te spelden. Is de persoon niet in Nederland? Dan wordt het lintje later opgespeld. Mensen krijgen wel vandaag te horen dat ze er binnenkort eentje krijgen. En ook dat gebeurt op verschillende manieren. Fred Pathuis uit Lingewaard (Gelderland) kreeg vanmorgen het goede nieuws op zijn vakantieadres op een wel erg ouderwetse manier te horen: via de fax.