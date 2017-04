LIVE: OM wil 6 jaar cel voor wraakvader Mario Haazen wegens mishandeling

OM eist 6 jaar cel te­gen'wraak­va­der' wegens mishandeling

11:47 Tegen Mario H. is vandaag in de rechtbank in Den Bosch zes jaar cel geëist. De Helmonder sloeg 19 januari in Eindhoven oud-tbs'er Jack S. (46) in elkaar. Die laatste had zich op internet voorgedaan als jongen van zeventien die met H.'s dochter (14) wilde afspreken.