LIVE: Vitesse met Leerdam en Foor op jacht naar eerste prijs

Het is vooral genieten op dit moment. De jongens hebben hun eigen voorbereiding gehad. We zijn in het gewone hotel geweest zijn, dus de jongens zijn ontspannen toegeleefd naar deze finale. We hebben weinig bijzonders gedaan, maar hadden gisteravond wel Najib Amhali in het hotel uitgenodigd. Hij heeft ontspanning gebracht die je als trainer graag ziet. De jongens hebben daarvan genoten, dat was echt heel leuk.

Zij hadden Najib Amhali, wij hadden Mo Allach. Nee, we zijn ontspannen gebleven de laatste dagen. We hebben wel de historie besproken, 125 jaar zonder prijs, maar ook een quiz gedaan. Daar hebben we enorm gelachen, dat is goed. Maar verder heb ik de spelers alleen meegegeven dat ze er van moeten genieten. Dat heb ik bij mijn bekerwinsten te weinig gedaan, ik weet er bijna niets meer van. Het is een prestatie dat we zoveel mensen uit Arnhem naar De Kuip hebben gekregen, nu is het tijd ze te belonen met de beker.

Vitesse neemt het zondagavond (18:00uur) op tegen AZ om de KNVB-Beker. De subtoppers in de eredivisie strijden om de prijs en een direct ticket voor de Europa League. Voor Vitesse levert winst de eerste echte prijs in de 125-jarige historie op.



Waar het basiselftal van John van den Brom al weken vaststaat, Ben Rienstra zit op de bank en Wout Weghorst staat in de spits, moet Fraser voor de eindstrijd in Rotterdam een keuze maken voor de rechtsbackpositie en die van schaduwspits.



Achterin gaat de keuze tussen Kelvin Leerdam en Kevin Diks. Leerdam lijkt de beste papieren te bezitten. Fiorentina-huurling Diks heeft bij Vitesse zijn topvorm namelijk nooit bereikt. Hij heeft vooral kaarten verzameld, met het geel-rood tegen Heracles als dieptepunt.



Schaduwspits

Op de positie van schaduwspits puzzelt Fraser eigenlijk al het hele seizoen. Dat duidt op ontevredenheid over de invulling van die cruciale plek in aanvallend opzicht. Fraser kiest tussen Navarone Foor, die zijn topvorm heeft bereikt, en de Braziliaan Nathan. Voordeel is dat hij met het duo van positie kan wisselen én dat Vitesse moeiteloos kan overschakelen naar een systeem met vier middenvelders.



Verslaving

In De Kuip moet het beste Vitesse van dit seizoen staan. ,,Ik heb met Feyenoord succes meegemaakt. Dat werkt verslavend", stelde Fraser in aanloop naar de finale. ,,Die eerste beker, die was zeer speciaal. Dat is nu net zo. Vitesse is in de ban van de finale. Dit is voor de club zó groot. Er gaan ruim tweehonderd bussen naar Rotterdam, 18.500 supporters. De brug is geel gekleurd. Ik droom ook van die beker. Als eerste trainer bij deze club, na 125 jaar, de Cup winnen. Dat zou waanzinnig zijn."