LIVE: Zuid-Amerikanen op dreef in Eindhoven

Herman heeft de grootste: Dat maakt een mens gelukkig

11:00 Een gigantische luchtballon in de vorm van een motorrijder is dit weekend te zien bij het ballonfestival in Grave. Volgens eigenaar Herman Kleinsmit uit het Friese Oudehaske is het de grootste special shape ballon ter wereld. Kleinsmit reist met zijn ballon de hele wereld over. De ballon is 44 meter breed en 38 meter hoog en weegt 560 kilo.