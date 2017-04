LIVE: Zwak Vitesse vroeg op achterstand in Rotterdam

Noah (6) mogelijk onnodig weggehaald bij haar ouders

19:29 Noah uit Winterswijk werd in 2014 weggehaald bij haar ouders. Aanleiding: de extreme geloofsopvattingen van de twee. Inmiddels zijn beiden uit de ouderlijke macht ontzet en woont Noah in een pleeggezin. Maar voor hetzelfde geld was het anders gelopen en had ze deze week haar zesde verjaardag wel thuis gevierd. Over willekeur in de jeugdzorg.