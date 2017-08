Lowlands leeft: ruim 11.000 mensen zoeken nog een kaartje

Lowlands beleeft dit jaar op 18, 19 en 20 augustus een bijzondere editie. Het festival bestaat 25 jaar. Een mooi jubileum, dat zeker een rol gaat spelen in Biddinghuizen. ,,Maar", vertelt organisator Bente Bollmann: ,,We willen niet te veel terugkijken. We kijken liever vooruit."

De mijlpaal is voor de organisatie wel een mooie aanleiding om een aantal dingen te veranderen. ,,We hebben een nieuwe vormgeving, er komen twee tenten bij en ook de Alpha en de Bravo (de twee grootste muziekpodia) zijn dit jaar volledig vernieuwd." De traditionele Lowlandsschoorstenen bij de ingang blijven behouden.

Vertekend beeld

De handel in kaarten is dit jaar levendig. Via verkoopsite Ticketswap zijn inmiddels ruim 1300 kaarten verkocht, meer dan 11.000 mensen zijn nog op zoek. ,,We zagen een enorme piek in het aantal gezochte kaartjes zodra bekend werd dat het festival was uitverkocht. Van 100 oproepjes in de week schoot het naar bijna 5.000 oproepen. Per week komen er ongeveer 1.500 bij", vertelt mede-oprichter Hans Ober van Ticketswap. Lowlands is daarmee het evenement waarvoor de meeste tickets worden gezocht.

Dat het festival deze jubileumeditie is uitverkocht, is 'natuurlijk wel fijn', vertelt Bollmann. ,,Maar er ligt wel érg de focus op. Als we niet uitverkopen, zoals de afgelopen twee jaar, betekent dat niet dat het geen goede editie is. De focus op de kaartverkoop geeft soms een vertekend beeld. Dat is jammer."

Hoe komt het dan dat Lowlands dit jaar weer zo populair is? Volgens Bollmann is dat onder meer te danken aan de succesvolle editie van vorig jaar. Muziekrecensent Stefan Raatgever is het met hem eens. ,,Lowlands beleefde vorig jaar een van zijn beste edities van dit millennium. Zelfs de regen op de slotdag bedierf de opgewekte sfeer niet. Het festival was vorig jaar zeldzaam goed in balans met een eclectische mix van topcabaret, stadionrock, enkele evergreens en extra veel hiphop en dance."

Ook dit jaar is het aanbod gevarieerd, vertelt Raatgever: ,,Een op voorhand mooie mix van sterke headliners (Editors, Elbow, Mumford & Sons), toppers uit de categorie ‘oud maar niet versleten (Iggy Pop en Cypress Hill), alternatieve favorieten (alt-J, The XX en Moderat) en een knappe afvaardiging artiesten van het moment: Solange Knowles, Tove Lo en Mura Masa. Nederland wordt vertegenwoordigd door onder andere Chef’ Special, Kovacs en soulzanger Jeangu Macrooy."

Nostalgie

Of er dit jaar een hoop oudgedienden naar het festival komen om het 25-jarig bestaan te vieren, moet nog blijken. ,,Vooraf hebben wij geen inzicht in de samenstelling van het publiek", vertelt Bollmann. ,,Maar we verwachten een zeer gevarieerd gezelschap, dat zien we ook aan de mensen die zich bijvoorbeeld op Facebook hebben aangemeld." De 'oude rotten' die komen, kunnen in elk geval hun nostalgische hart ophalen tijdens een van de jubileumactiviteiten. Zo wordt er op zaterdagochtend een Lowlands Sing Along gepresenteerd waarbij veel Lowlandsklassiekers voorbij zullen komen. Een gegarandeerde trip down memory lane voor routiniers.