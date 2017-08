Lowlandstrends 2017: sjaaltje in je haar en je fanny pack over je badpak

De festivaltrends van 2017 hebben zich op Lowlands volledig uitgekristalliseerd. We gaan van mannenbroek tot haarsjaaltje, met als absolute hoogtepunt: de good old fanny pack. Voor vijf en een half lowlandsmuntje (13.75 euro) vliegen de heuptasjes over de toonbank van het festivalterrein.

De populariteit van het tasje is makkelijk te verklaren: hij is praktisch én hij mag mee op het terrein. Dit jaar zijn tassen groter dan een A4'tje namelijk niet meer toegestaan buiten de campings, waardoor veel festivalgangers noodgedwongen op zoek moesten naar kleinere opbergmogelijkheden. En wat is er dan handiger dan een tasje dat niet bungelt op de rug of over de schouder, maar stevig zit vastgesnoerd op het lijf? Het is met de fanny pack immers makkelijk manoeuvreren door grote mensenmassa's (en die zijn op Lowlands overkomelijk) en je kan er zo bij als je op zoek moet naar muntjes, lippenbalsum, aansteker of je poncho.



Wie denkt dat variëren met het heuptasje niet tot de mogelijkheden behoort, heeft het mis. De tas is, ondanks de naam, niet alleen praktisch op de heup. Schuin over de schouder (met het zakje op de borstkas) is ook een vertrouwde optie, vooral bij meisjes. Mannen snoeren de tas nog wel een vast op de bil. Wel lastig controleren of er niet wat uitgegraaid wordt, maar soms moet je je mede-festivalganger maar gewoon vertrouwen.

Waarom heet een fanny pack een fanny pack?

Wij kennen het praktische opbergmiddel vooral als het heuptasje, maar in de Verenigde Staten hebben ze het over een fanny pack, en in Groot-Brittannië noemen ze het liever een bum bag. De naam komt voort uit het lichaamsgedeelte waar de tas vaak op leunt: de bilpartij. Iets wat ze in de VS ‘your fanny’ noemen en de Engeland ‘your bum’. Logisch dus. De term ‘biltasje’ is (helaas?) nog niet echt ingeburgerd in Nederland.



De glitterjas

Van en afstandje lijkt het net alsof er een rol met aluminiumfolie is opengetrokken, maar wie dichterbij komt ziet dat het toch echt een jasje is. Het glitter-/aluminiumjasje schept in iedere geval een band, want meisjes die elkaar tegenkomen en hetzelfde jasje dragen, geven elkaar uitgebreid een high five en gaan zelfs samen op de foto.

Het haarsjaaltje

Nonchalant in het haar, vastgezet met schuifspeldjes. In een lief bloemenmotiefje, of met ruitjes. Meisjes met een sjaaltje in hun haar zien er op het oog onschuldig uit, zo met het haar losjes opgestoken en kleine oorbelletjes in. Het sjaaltje is in ieder geval een graag geziene toevoeging aan het kapsel, maar écht nieuw is het niet.

De hoge witte sportsok (in badslipper)

Eerder schreven we al over de populariteit van de Adidas-badslipper, die het vooral goed deed in combinatie met de witte sportsok. Voor de badslipper houdt het qua populariteit niet over op Lowlands, maar dat is waarschijnlijk te wijten aan de modderpoelen op het terrein. De witte sportsok daarentegen is wel een succesvol item, het liefst zo hoog mogelijk opgetrokken en met adidasstrepen. Daarboven een kort sportbroekje of spijkerrokje. Wel lekker warm in de regen.

De bijzondere mannenbroek

Voor veel mannen is het lastig iets origineels te doen qua beenbekleding. Daar waar vrouwen makkelijker kunnen wisselen tussen rokje en broek is het dragen van een rok voor sommige mannen nog wat lastig. Daarom: de legging of kleurrijke stippenbroek (inclusief jasje). Hoe gekker de broek, hoe beter, zo lijkt het wel. Exemplaren met hartjes, strepen, kippenpootjes, palmbomen, bloementuinen, spaceshuttles of het heelal; de keuze in de creatieve mannenbroek is reuze. De legging is trouwens ook populair bij mannen en vrouwen.

Volledig scherm De kleurrijke mannenbroek. © ADR

Het badpak

Ook populair dit jaar: het badpak in spijkerbroek. Niet écht handig met naar de wc gaan, maar daar hebben sommige dames wat op gevonden blijkt na navraag in de rij voor de wc. ,,Mijn moeder heeft er drukknoopjes in genaaid, net als bij een babyrompertje", giechelen twee jonge vrouwen van een jaar of 18. Het badpak in spijkerbroek is vooral populair in een fluor kleurtje, of in velours en gaat dikwijls gepaard met heuptas.

