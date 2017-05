Maastrichtse kroeg in extase na overwinning Dumoulin

’s Middags zat er nog wat chagrijn in sportminnend Maastricht. MVV, dat met Roda JC om een plek in de eredivisie streed, verloor met 1-0. Maar dat humeur verandert wanneer in kroeg Gaby’s Beer Bar, in het centrum van de stad, wordt gezapt naar de Giro. Tom Dumoulin staat in de startblokken. De muziek gaat uit en de spanning van zoeven keert terug.

,,Als Max niet wint, MVV niet wint, dan moet Tom Dumoulin het maar doen. Eén van de drie moet het toch lukken,” vouwt Theo Collijn (59) optimistisch zijn theorie uiteen. Piet Keijmis, oud-wethouder sport, gelooft ook heilig in een zege. Hij zit pal voor het scherm in de kroeg. Uit zelfbescherming heeft hij zijn gehoorapparaat uitgedaan. Handige zet, want hoe sneller Dumoulin rijdt, hoe harder Maastricht schreeuwt. ,,Sjengen, sjengen,” brullen de kroeggasten. Collijn: ,,Dat is een geuzentitel voor Maastrichtenaren.” Keijmis vult aan: ,,Op deze momenten zijn we heel chauvinistisch.”

Volledig scherm Thijs van de Schoot, oud-klasgenoot van Tom Dumoulin. © Koen Verheijden Achterin de kroeg zit de echte wielerfan, Thijs van de Schoot (26), ruim een half uur te lijden. ,,Ik eet en leef alles wat wielrennen heet. Ik heb er vannacht niet van kunnen slapen,” biecht hij op. Zijn ogen verlaten het scherm niet. Hij blaast de wangen bol, wrijft in zijn handen, zweet op het voorhoofd. Thijs heeft bij Tom Dumoulin in dezelfde klas gezeten tijdens hun studie gezondheidswetenschappen in Maastricht. Dumoulin zal Thijs misschien van gezicht kennen, denkt hij, maar andersom is hij een kenner, een Dumoulist.

Voorsprong

De mooiste anekdote, vóór vandaag, was die van de ronde van Limburg zo’n 6 jaar geleden. Thijs is begeleider in één van de auto’s en ziet Tom vallen. Tom ligt dan op een forse voorsprong, het peloton haalt hem in. ,,Hij verloor een paar minuten, maar wat er toen gebeurde was ongelooflijk. Hij wist dat gat te dichten en kwam alsnog terug. Dat heb ik nog nooit gezien. Hij is fysiek zo sterk.”