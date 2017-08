Man ‘met slok op’ rijdt door na aanrijding: dashcam filmt alles

Krimpenaar Dick Schoonderbeek stond rustig voor het stoplicht op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel te wachten toen hij vanmiddag keihard van achteren werd aangereden. De ogenschijnlijk dronken automobilist die vergat te remmen, scheurde er na het ongeval vandoor. Wat hij niet wist, was dat een dashcam in de achterkant van de auto van Schoonderbeek alles opnam.