Man met scootmobiel ontsnapt aan dood bij Limburgse overweg

Canada ruziet over kosten gigantische badeend

12:59 Overal waar de knalgele reuzenbadeend komt, is er veel aandacht. Het dobberende dier valt flink op. In Canada vallen politici niet over de grootte van de eend, maar over de kosten. Terecht, vindt Florentijn Hofman, geestelijk vader van de badeend. ,,Dit is niet mijn kunstwerk, maar Amerikaanse namaak.''