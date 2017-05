Man overleden na gewapende overval in Landgraaf

Zijn vriendin en drie kinderen die boven lagen te slapen, bleven ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man de overvallers zelf heeft binnengelaten of dat ze ingebroken hebben. ,,We hebben de bewoner nog geprobeerd te reanimeren, maar zonder succes", aldus de politie.

Vanwege personele problemen is het forensisch onderzoek nog niet gestart. ,,Dinsdagochtend was er ook al een dodelijk incident in Maastricht en we hebben te weinig capaciteit. We krijgen bijstand uit de regio. Het technisch onderzoek in de woning en buurtonderzoek volgen zo snel mogelijk."