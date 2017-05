Manchester- Ajax splijt Amsterdams gezin

In het hol van de leeuw begeeft geboren Engelsman Andrew Cope zich vanavond. Samen met zijn vrouw en kinderen Kyra en Jayson gaan ze de wedstrijd op struikelafstand van hun huis op IJburg volgen. In de kroeg zit Cope met een vette pint in de hand straks temidden van Ajax-fans. Wellicht de enige. Zelfs de Engelse buren steunen hem niet. ,,Die zijn voor Arsenal. En nu een Engels team in de finale staat, zijn ze voor Ajax.”



Bang om te juichen? Welnee. Dat is hij niet. Vergeleken met Engeland is de rivaliteit hier gezond. ,,Ik krijg misschien wat boze gezichten als ik juich voor Manchester, of ik moet duiken als ze bij wijze van grap met bier gooien. Maar ruzie zal ik niet krijgen. En uitgescholden zal ik ook niet worden. Holland is echt relaxed.”