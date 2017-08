Mark Rutte in politiehesje: een avondje meelopen in Rotterdam

Rutte reed mee in een politiewagen maar keek ook hoe het er aan toe ging in de meldkamer en op straat. ,,Ik heb veel respect voor de mannen en vrouwen van de Nationale Politie die dag en nacht instaan voor onze veiligheid". De agenten van de Rotterdamse politie vertelden de premier over hun werk in de stad, en wat dat werk in zo'n stad met zich meebrengt.