Marloes’ leven is een bucketlist

Snorkelen bij het Australische Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, kon ze al afvinken. Ook een tatoeage van Amerika’s bekendste tattookoning Ami James van Love/Hate Tattoos (voorheen Miami Ink) heeft ze. Op haar lijstje staan nog naaktfoto’s laten maken én chef-kok George Calombaris (38) ontmoeten.



Die laatste droom gaat hopelijk binnenkort in vervulling. Samen met echtgenoot Marcel Strooband (45) (haar rechterhand, en linker, en benen, en gehoor, en hulp) vertrekt ze op 1 november richting Melbourne (Australië).



Het stel is al het hele jaar aan het sparen en heeft een tafeltje gereserveerd in The Press Club, het restaurant van de bekende televisiekok en jurylid uit het programma Masterchef Australië (waarin amateurkoks de strijd met elkaar aan gaan en hun kooktalenten tonen aan de juryleden). George is één van die juryleden, die sinds deze week weer te zien is op de Nederlandse buis in nieuwe afleveringen van het kookprogramma.



Natuurlijk zit Marloes dan weer voor de televisie, stiekem te hopen dat ze Calombaris in het echt zal ontmoeten. ,,Het restaurant weet van onze komst. Marcel heeft wel dertig mails gestuurd. We zijn al maanden bezig. We hopen dat hij er dan ook is.”