Mathijs IJ. uit Nederhemert en collega van Chickfriend opgepakt in eierschandaal

Er is donderdag huiszoeking gedaan in de woningen van IJ. en Van de B. in Nederhemert en Barneveld. Ook op zes andere locaties viel de NVWA met het OM binnen. Dat was onder andere in de omgeving van Uden, Bergen op Zoom en Ede. Verder zijn er in België ook huiszoekingen geweest. Er zijn behalve administratie ook auto's, banktegoeden en onroerend goed in beslag genomen.

Het Barneveldse bedrijf wordt gezien als de veroorzaker van het gifschandaal. Meer dan 150 pluimveebedrijven maakten gebruik van het giftige ontluizingsmiddel fipronil. Miljoenen eieren zijn preventief uit de schappen gehaald bij de supermarkten en vernietigd. De twee opgepakte bestuurders worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door de levering of toepassing van het middel fipronil in stallen met leghennen. Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden middel.

'Wondermiddel'