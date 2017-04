'Máxima liet de jarige koning shinen'

Het is zeer waarschijnlijk dat het koningshuis rekening had gehouden met de lage temperaturen die al weken werden voorspeld op de vijftigste verjaardag van de koning. De koningin droeg niet voor niets een mantel en ook de prinsesjes namen hun jasjes mee. Droogendijk: ,,Máxima’s outfit is met de kou heel mooi, maar met 20 graden was het ook prima geweest als ze de cape had weggelaten.’’



Met de keuze voor de Brabantse designer Taminiau, die werd geboren in Goirle, doorbrak de koningin haar koningsdagtraditie. Vijf jaar lang paradeerde ze in een outfit van het Belgische modehuis Natan. ,,Dat had ook gekund, maar met Dutch design geeft ze een statement. De foto’s van Koningsdag gaan de hele wereld over, dat levert Taminiau veel exposure op in het buitenland.’’ Taminiau is voor Máxima bovendien geen vreemde. Eerder ontwierp hij het ‘postzakken-pakje’ en de koningsblauwe inhuldigingsjurk. ,,Dat ze voor hem ging, is heel slim.’’