Mazelenuitbraak in Europa

De mazelen steekt de kop op in verschillende Europese landen. In Roemenië, Italië en België grijpt de ziekte om zich heen. Ook in Hongarije, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Zweden zijn gevallen gemeld.

In Nederland is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu alert maar het verwacht niet dat de besmettelijke ziekte naar Nederland zal overslaan, meldt Trouw.

Twee gevallen

Dit jaar zijn er in Nederlands slechts twee gevallen van mazelen gemeld. De meeste Nederlanders zijn goed beschermd, zegt Hans van Vliet, programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma. ,,Zo'n 95 procent is tegen mazelen ingeënt. De overige 5 procent geeft de ziekte waarschijnlijk onlangs gehad, waardoor er geen gevaar op besmetting meer is.''

Tussen mei 2013 en maart 2014 was er een grote mazelenepidemie in Nederland. Deze was voornamelijk onder niet gevaccineerde, orthodox-protestante schoolkinderen.

Een op 1000

De kans om te overlijden bij patiënten met mazelen is in Nederland kleiner dan 1 op de 1000 gevallen. In ontwikkelingslanden sterven naar schatting zo’n 330 kinderen per dag aan mazelen.

Mazelen (morbilli) is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan en wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Het wordt overgedragen door besmette druppeltjes vocht die mazelenpatiënten uitademen, niezen of hoesten. Het kenmerkende verschijnsel van een mazeleninfectie is de rode huiduitslag. Vaccinatie wordt aangeboden aan alle kinderen in Nederland via het Rijksvaccinatieprogramma. In 2013 en 2014 was er een mazelenepidemie in Nederland. Deze was voornamelijk onder niet gevaccineerde, orthodox-protestante schoolkinderen.

Mazelen begint met koorts, hoesten, neusverkoudheid en oogontsteking. Zo’n twee tot vier dagen later ontstaan er rode vlekjes. Het mazelenvirus kan ook middenoorontsteking en diarree veroorzaken, en in ernstige gevallen longontsteking, stuipen of hersenontsteking. In zeer zeldzame gevallen veroorzaakt mazelen een hersenontsteking die gemiddeld pas 7 jaar na de mazelen begint, en altijd fataal is. Jonge kinderen, volwassenen en personen met een verminderde afweer, hebben een groter risico ernstig ziek te worden als zij mazelen oplopen dan gezonde kinderen op de basisschoolleeftijd.